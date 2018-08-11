СМИ: в Солсбери один человек погиб из-за взрыва на заводе вооружений

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще один находится в критическом состоянии в результате взрыва на заводе военного оборудования, который находится в британском городе Солсбери, сообщает газета Sun.

"Пожар был потушен, на месте работает служба скорой помощи… Один человек погиб, второй доставлен в больницу в критическом состоянии", — цитирует издание заявление представителя полиции графства Уилтшир.

Власти открыли расследование, чтобы установить, что стало причиной взрыва.

Завод занимается производством оборудования для самолетов и кораблей для британских вооруженных сил, в том числе радарными системами. Отмечается, что здание предприятия находится всего в трех милях от британской химлаборатории "Портон-Даун".