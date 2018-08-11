В Бразилии разбился вертолет с губернатором штата

МЕХИКО, 11 авг – РИА Новости. Вертолет военной полиции с губернатором бразильского штата Эспириту-Санту потерпел крушение в пятницу, сам губернатор Паулу Хартунг не пострадал, сообщает канал Globo со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

По предварительным данным, вертолет потерпел катастрофу при посадке, врезавшись в футбольное поле в регионе Серрана штата Эспириту-Санту.

Пока нет данных, что стало причиной аварии – человеческий фактор или технические неполадки. Губернатор находится сейчас в своем загородном доме.