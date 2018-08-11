Защита Ярошенко надеется, что приезд его семьи пройдет без проблем

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Отбывающий в США наказание лётчик Константин Ярошенко с нетерпением ждёт приезда своей семьи, его защита рассчитывает, что сложностей в организации встречи не возникнет, заявил РИА Новости адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

"Константин Ярошенко действительно с нетерпением ожидает прибытия своих родственников. Ожидается, что они уже приедут к нему в августе, в 20-х числах. Конкретно когда будет дата первого визита, я сказать не могу. Вместе с тем, мы были на связи с Константином недавно. Помимо визита родственников он высказывал недовольство условиями содержания в тюрьме в Данбери (Коннектикут). Ему кажется, что там перегруженная тюрьма. Четыре туалета более чем на 100 человек. Он также жаловался на отсутствие квалифицированной медицинской помощи", — сказал адвокат.

"Родственники, конечно, имеют право это делать (посещать Ярошенко без дополнительных допусков). Есть определённый протокол визита. Я полагаю, что этот протокол будет соблюдён", — сказал он и добавил, что "российские дипломаты занимались организацией этого визита, и Ярошенко им очень благодарен".

Ранее супруга Константина Ярошенко — Виктория сообщила "Известиям", что она с дочерью прибудет в Америку 20 августа, во время визита родные смогут посещать заключенного четыре раза в неделю.

Константина Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии, после чего вывезли в США. Американские власти обвинили его в подготовке сговора с целью доставки в Штаты крупной партии наркотиков.