МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне после заявления вице-президента США о создании космических войск опубликовало твит с подписью "Доброе утро, Космические войска!"

К сообщению была прикреплена эмблема Космических сил России и ссылка на раздел о них на сайте Минобороны.

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил о планах создания к 2020 году военного министерства по космосу.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. Он заявил, что США стремятся к лидерству в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Космические войска как отдельный род войск существовали в России в 2001-2011 годах. С 1 декабря 2011 года преобразованы в Войска воздушно-космической обороны. С 1 августа 2015 года воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил.

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