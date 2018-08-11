МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне после заявления вице-президента США о создании космических войск опубликовало твит с подписью "Доброе утро, Космические войска!"
К сообщению была прикреплена эмблема Космических сил России и ссылка на раздел о них на сайте Минобороны.
В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил о планах создания к 2020 году военного министерства по космосу.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. Он заявил, что США стремятся к лидерству в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.
Космические войска как отдельный род войск существовали в России в 2001-2011 годах. С 1 декабря 2011 года преобразованы в Войска воздушно-космической обороны. С 1 августа 2015 года воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил.
Good Morning, Space Forces!— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 10 августа 2018 г.
🚀 https://t.co/70gn54pdqz🇷🇺 pic.twitter.com/t7sBn0uxP4