МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Россию за то, что она якобы создает ситуацию недобросовестной конкуренции и не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза. Об этом он заявил во время посещения ОАО "Гомсельмаш".
"У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", — цитирует президента Sputnik Беларусь.
По его мнению, Россия упрекает Запад в создании "неконкурентного преимущества", но делает то же самое по отношению к Белоруссии.
Недобросовестность российской стороны, по его мнению, заключается в том, что она всячески поддерживает "Ростсельмаш" и тем самым нарушает договоренности в ЕАЭС.
Конкуренция с Россией
"Цена у нас нормальная, мы можем по цене с ними (россиянами — ред.) конкурировать даже при их субсидиях", — рассказал Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко сравнил модели белорусских комбайнов производства "Гомсельмаш" с аналогами российского производства и объяснил, в чем отечественное производство выигрывает по сравнению с российским.
"Их комбайн — не российский. Там (в России — ред.) создали совместное производство. Там уже, считай, импортный комбайн. Но они за эти деньги, как мы, жить не будут. Они продадут комбайн, пускай даже по нашей цене, но на запчастях и обслуживании они "разденут" крестьянина. Мы это делать не должны и не будем", — сказал Лукашенко.
Таким подходом к производству белорусские производители техники могут превзойти российских, и в этом заключается главное конкурентное преимущество по сравнению с российскими промышленниками — в качестве, честности и порядочности в отношении к покупателю, резюмировал президент Белоруссии.
Праздник для Вильнюса и Киева
Заявление белорусского лидера касалось протекционистских мер, которые использует российский "Ростсельмаш", и невозможности подобных мер для белорусского производителя сельскохозяйственной техники, что, по мнению Лукашенко, создает неравные условия для конкуренции, отмечает собеседник Sputnik Беларусь.
"Бешенная работа в интересах России"
"Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ. — Прим. ред.). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", — заявил Лукашенко в ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько.
Как отметил белорусский лидер, ссылаясь на информацию спецслужб, "негативными процессами" управляют "фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами".
В июне Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район заявил, что неудовлетворительные результаты экономического развития могут привести Белоруссию к потере независимости. По словам главы государства, Минску необходимо полностью выполнять поставленные экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве.
"Причина невыполнения одна — смерть", — подчеркнул Лукашенко.
"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", — предупредил президент.
О том, кто угрожает Белоруссии и в состав какого государства она может войти в случае провала в экономике, Лукашенко не рассказал.