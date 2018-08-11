МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Россию за то, что она якобы создает ситуацию недобросовестной конкуренции и не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза. Об этом он заявил во время посещения ОАО "Гомсельмаш".

"У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", — цитирует президента Sputnik Беларусь.

По его мнению, Россия упрекает Запад в создании "неконкурентного преимущества", но делает то же самое по отношению к Белоруссии.

Недобросовестность российской стороны, по его мнению, заключается в том, что она всячески поддерживает "Ростсельмаш" и тем самым нарушает договоренности в ЕАЭС.

Конкуренция с Россией

Президент Белоруссии заявил, что отечественная техника может конкурировать с российской.

"Цена у нас нормальная, мы можем по цене с ними (россиянами — ред.) конкурировать даже при их субсидиях", — рассказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко сравнил модели белорусских комбайнов производства "Гомсельмаш" с аналогами российского производства и объяснил, в чем отечественное производство выигрывает по сравнению с российским.

"Их комбайн — не российский. Там (в России — ред.) создали совместное производство. Там уже, считай, импортный комбайн. Но они за эти деньги, как мы, жить не будут. Они продадут комбайн, пускай даже по нашей цене, но на запчастях и обслуживании они "разденут" крестьянина. Мы это делать не должны и не будем", — сказал Лукашенко.

Таким подходом к производству белорусские производители техники могут превзойти российских, и в этом заключается главное конкурентное преимущество по сравнению с российскими промышленниками — в качестве, честности и порядочности в отношении к покупателю, резюмировал президент Белоруссии.

Праздник для Вильнюса и Киева

Выступление президента Беларуси Александра Лукашенко в пятницу 10 августа на ОАО "Гомсельмаш" в ходе рабочей поездки по Гомельской области было очень эмоциональным, но во многом носило локальный характер, считает известный российский ученый, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

Заявление белорусского лидера касалось протекционистских мер, которые использует российский "Ростсельмаш", и невозможности подобных мер для белорусского производителя сельскохозяйственной техники, что, по мнению Лукашенко, создает неравные условия для конкуренции, отмечает собеседник Sputnik Беларусь.

"Бешенная работа в интересах России"

Ранее Лукашенко обвинил российские компании в том, что они поставляют через Белоруссию продукцию, которая отнесена к санкционной.

"Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ. — Прим. ред.). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", — заявил Лукашенко в ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько.

Как отметил белорусский лидер, ссылаясь на информацию спецслужб, "негативными процессами" управляют "фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами".

В июне Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район заявил, что неудовлетворительные результаты экономического развития могут привести Белоруссию к потере независимости. По словам главы государства, Минску необходимо полностью выполнять поставленные экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве.

"Причина невыполнения одна — смерть", — подчеркнул Лукашенко.

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", — предупредил президент.

О том, кто угрожает Белоруссии и в состав какого государства она может войти в случае провала в экономике, Лукашенко не рассказал.