В США клоун-убийца с перчаткой Фредди Крюгера получил 42 года тюрьмы

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Клоун-убийца с перчаткой Фреди Крюгера получил 42 года тюрьмы в штате Колорадо, сообщает телеканал Denver 7.

По данным телеканала, Кристиан Гулзоу убил 29-летнего мужчину напротив ресторана в городе Денвер, штат Колорадо, в мае 2017 года. Этот инцидент привлек внимание общественности, потому что, согласно полицейским документам, у мужчины на лице был черно-белый клоунский макияж и он носил перчатку с лезвиями длиной около пяти сантиметров, похожую на когти маньяка-убийцы Фредди Крюгера из серии фильмов "Кошмар на улице Вязов".

"Судья Денвера признал 37-летнего Кристиана Гулзоу виновным в убийстве второй степени по делу (возбужденному — ред.) ранее этим летом", — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает телеканал, максимальный срок, который мог получить виновный, составлял 48 лет.