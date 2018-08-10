В Бухаресте на антиправительственном митинге пострадали почти 250 человек

КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. Число пострадавших участников митинга в Бухаресте выросло до 247, жандармы используют водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать людей сообщает агентство Agerpres.

"Двести сорок семь участников протеста получили медицинскую помощь во время митинга в пятницу на площади Победы, шестнадцать из них были госпитализированы, в том числе четверо жандармов", — передает агентство.

К этому часу на площади Победы, где собрались более 60 тысяч человек, прибыла дополнительная колонна жандармов. "Жандармы прошли по центру площади, в это время участники протеста забрасывали их различными объектами. Силы правопорядка перегруппировались и использовали водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу", — передает Agerpres.

Требования, с которыми румыны из диаспоры вышли на протест 10 августа: роспуск парламента, досрочные выборы, правительство технократов, независимость юстиции, а также создание однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры, сказано в сообщении на официальной странице мероприятия в Facebook.

Всего у протестующих свыше 20 требований. Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, области сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.