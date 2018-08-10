Источник сообщил о решении Греции отозвать посла из России

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. МИД Греции отзывает посла Андреаса Фриганаса из Москвы, сообщил РИА Новости источник в правительстве. Как отметил собеседник агентства, решение было принято лично министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом.

По словам источника, Фриганас вернется в греческую столицу в ближайшие дни. При этом в Москву направят другого посла. Однако собеседник агентства отметил, что неизвестно, когда это произойдет.

Информацию об отзыве посла также подтвердил греческий дипломатический источник. РИА Новости пока не располагает комментарием МИД по этому вопросу.

Дипломатический кризис

Отзыв посла происходит на фоне дипломатического кризиса в отношениях двух стран.

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну. При этом чиновник в греческом правительстве рассказали агентству, что высылка не связана с отношениями двух стран, а была "конкретным инцидентом".

Российские власти отвергли все обвинения. Как отметил глава МИД России, решение о высылке российских дипломатов принималось под жестким давлением тех, "кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта".

В последующем в российский МИД вызвали греческого посла и вручили ему ноту с информацией о зеркальных мерах Москвы в ответ на "недружественные действия Афин в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан".

"Антироссийский манифест"

В МИД Греции отреагировали на высылки дипломатов из Москвы. В ведомстве назвали Россию "товарищем Турции по оружию" и обвинили Москву в отходе от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. Кроме того, Афины сочли зеркальные меры со стороны России "произвольными и мстительными".

Политики в Греции отреагировали на комментарий МИД страны по поводу высылки из России греческих дипломатов. В частности, лидер партии "Народное единство" Панайотис Лафазанис назвал заявление дипломатического ведомства "антироссийским манифестом, который хоронит" отношения Москвы и Афин и "ставит под смертельную опасность" безопасность Греции и Кипра.

Он отметил, что греческое правительство проводит безответственную политику. Лафазанис также предположил, что подобные шаги Афин непреднамеренно подталкивают Россию в сторону Турции.

Политик подчеркнул, что развитие хороших отношений соответствует интересам Греции.

Крупнейшая греческая оппозиционная партия "Новая демократия" также выразила обеспокоенность в связи с ухудшением отношений Москвы и Афин. Как отметил руководитель партии Йоргос Кумуцакос, члены "Новой демократии" требуют от правительства представить в греческом парламенте информацию о всех последних событиях в отношениях России и Греции.

Кроме того, в интервью газете "Коммерсант" российский премьер Дмитрий Медведев упомянул Республику Северного Кипра, признанную на сегодняшний день только Турцией. Как отметил Кумуцакос, отношениях Москвы и Афин ухудшились до такой степени, что дело дошло даже до "неприемлемого упоминания" непризнанного государства.