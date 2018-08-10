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В мире

Источник сообщил о решении Греции отозвать посла из России

(обновлено: 23:57 10.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗдание посольства Греции в Москве. Архивное фотоЗдание посольства Греции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

 

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. МИД Греции отзывает посла Андреаса Фриганаса из Москвы, сообщил РИА Новости источник в правительстве. Как отметил собеседник агентства, решение было принято лично министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом.

Автомобиль посольства Греции в РФ у здания МИД
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Депутат прокомментировал реакцию Греции на ответ РФ по высылке дипломатов

По словам источника, Фриганас вернется в греческую столицу в ближайшие дни. При этом в Москву направят другого посла. Однако собеседник агентства отметил, что неизвестно, когда это произойдет.

Информацию об отзыве посла также подтвердил греческий дипломатический источник. РИА Новости пока не располагает комментарием МИД по этому вопросу.

 

Дипломатический кризис

Отзыв посла происходит на фоне дипломатического кризиса в отношениях двух стран.

Афины. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-соратник Ципраса ответил на слова МИД Греции о российских дипломатах
В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну. При этом чиновник в греческом правительстве рассказали агентству, что высылка не связана с отношениями двух стран, а была "конкретным инцидентом".

Российские власти отвергли все обвинения. Как отметил глава МИД России, решение о высылке российских дипломатов принималось под жестким давлением тех, "кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта".

В последующем в российский МИД вызвали греческого посла и вручили ему ноту с информацией о зеркальных мерах Москвы в ответ на "недружественные действия Афин в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан".

Православные монастыри Святой горы Афон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Греческое консульство без объяснений отказало священникам РПЦ в визах
В МИД Греции отреагировали на высылки дипломатов из Москвы. В ведомстве назвали Россию "товарищем Турции по оружию" и обвинили Москву в отходе от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. Кроме того, Афины сочли зеркальные меры со стороны России "произвольными и мстительными".

"Антироссийский манифест"

Политики в Греции отреагировали на комментарий МИД страны по поводу высылки из России греческих дипломатов. В частности, лидер партии "Народное единство" Панайотис Лафазанис назвал заявление дипломатического ведомства "антироссийским манифестом, который хоронит" отношения Москвы и Афин и "ставит под смертельную опасность" безопасность Греции и Кипра.

Он отметил, что греческое правительство проводит безответственную политику. Лафазанис также предположил, что подобные шаги Афин непреднамеренно подталкивают Россию в сторону Турции.

У здания посольства Греции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Источник: Греция не хотела утечки информации о дипконфликте с Россией
Политик подчеркнул, что развитие хороших отношений соответствует интересам Греции.

Крупнейшая греческая оппозиционная партия "Новая демократия" также выразила обеспокоенность в связи с ухудшением отношений Москвы и Афин. Как отметил руководитель партии Йоргос Кумуцакос, члены "Новой демократии" требуют от правительства представить в греческом парламенте информацию о всех последних событиях в отношениях России и Греции.

Кроме того, в интервью газете "Коммерсант" российский премьер Дмитрий Медведев упомянул Республику Северного Кипра, признанную на сегодняшний день только Турцией. Как отметил Кумуцакос, отношениях Москвы и Афин ухудшились до такой степени, что дело дошло даже до "неприемлемого упоминания" непризнанного государства.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Фёдор Фёдорович
Я правильно понимаю, что мы остались единственным Д"Артаньяном, в этом, полным порока, мире?
Вот и греки с белорусами уже не те.
Будем дружить с Венесуэлой, они парни правильные. Не зря же мы туда 17 млрд зелени влили. Пусть любят, американцам назло, ну и грекам, само собой.
00:29
11.08.2018
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vanechka_zaytsev_79
Фёдор Фёдорович, Федя готовься к войне все идет к этому!!! Нам кабанам))) Одними обиженными больше или меньше без разницы 1 хрен во всем мы виноваты
00:52
11.08.2018
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alek.Lisack2015
Фёдор Фёдорович, В 41 мы тоже были одни, а в 45 все нас дружно полюбили. Может пора на Адриатику сгонять.
01:06
11.08.2018
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