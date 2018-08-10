Посольство в Лондоне прокомментировало риторику главы минобороны Британии

ЛОНДОН, 10 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Риторика министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона носит воинственный антироссийский характер, что может объяснять истинные мотивы увеличения финансирования НАТО, считают в посольстве РФ в Лондоне.
"Рассматриваем этот очередной политический выпад как часть общей антироссийской линии консервативного правительства Великобритании, призванной препятствовать выстраиванию конструктивных отношений на европейском континенте", — отметил представитель посольства.
В российской дипмиссии заявили, что поражены "необычайно воинственной риторикой Гэвина Уильямсона, хвастающегося "готовностью, волей и возможностями" Великобритании по применению силы по всему миру", в том числе намерениями Лондона изменить баланс своего глобального позиционирования и готовности вести боевые действия в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке.
"Столь безответственное "бряцание" оружием британским министром обороны выглядит дико в глазах международного общественного мнения и не может не вызывать сожаления", — заключили в посольстве РФ.