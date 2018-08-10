Число пострадавших во время протестов в Бухаресте выросло до 170 человек

КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. Число участников митинга в Бухаресте выросло до 60 тысяч, более 170 людям понадобилась помощь, девять из них госпитализированы, сообщает агентство Agerpres.

"Множество конфликтов вспыхнули между протестующими и жандармами после 21.00 (время совпадает с московским – ред.). Более чем 170 людям понадобилась медицинская площадь во время митинга на площади Победы, девять человек были госпитализированы, из них двое — жандармы", — передает агентство.

Представители жандармерии призывают участников акции прекратить устраивать стычки с органами правопорядка и предупреждают, что "не будут играть".

"Агрессоры бросают бутылки, куски асфальта, они используют остальных в качестве защитного щита, чтобы продолжать насильственные действия. Мы просим протестующих понять наш призыв и не рисковать, чтобы не получить травмы", — сказал журналистам глава пресс-службы жандармерии Румынии Мариус Милитару.

К этому часу в центре Бухареста собралось больше 60 тысяч человек. Чтобы остановить беспорядки, жандармы использовали гранаты с раздражающими газами, а также машину с водометом.

Требования, с которыми румыны из диаспоры идут на протест 10 августа: роспуск парламента, досрочные выборы, правительство технократов, независимость юстиции, а также создание однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры, сказано в сообщении на официальной странице мероприятия в Facebook.

Всего у протестующих свыше 20 требований. Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, области сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.