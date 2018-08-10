Число пострадавших во время протестов в Румынии выросло до 100 человек

КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. Участники акции протеста в Бухаресте продолжают устраивать беспорядки, жандармы применили раздражающий газ и водомет, в стычках пострадали более 100 человек, сообщает агентство Agerpres.

"Экипажи первой помощи оказали (медицинские – ред.) услуги 105 людям, находившимся на площади Победы в пятницу, из них двое согласились на госпитализацию, из них четверо были доставлены в машину", — передает агентство со ссылкой на данные SMURD.

К этому часу в центре Бухареста собрались больше 25 тысяч человек. Чтобы остановить беспорядки, жандармы использовали гранаты с раздражающими газами, а также машину с водометом.

"На площади Победы появились футбольные болельщики. Мы просим протестующих не присоединяться к ним и не поддерживать любые действия насильственного характера", — призывает жандармерия Румынии в Facebook.

Жандармы просят участников митинга соблюдать спокойствие и рекомендуют женщинам и людям с детьми покинуть опасный участок.

Требования, с которыми румыны из диаспоры идут на протест 10 августа, таковы: роспуск парламента, досрочные выборы, правительство технократов, независимость юстиции, а также создание однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов, и 100 из них будут представителями диаспоры, сказано в сообщении на официальной странице мероприятия в Facebook.

Всего у протестующих свыше 20 требований. Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, области сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.