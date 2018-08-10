В Киеве у автовокзала произошла драка со стрельбой

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Драка со стрельбой произошла в Киеве у автовокзала, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба полиции Киева на своем сайте.
"Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала "скорая". Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно — стреляли из травматического оружия", — говорится в сообщении.
Полицейские осматривают место происшествия, общаются со свидетелями и проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать правонарушение.
Злоумышленники с места происшествия скрылись, поэтому усилия правоохранителей направлены на их поиски.