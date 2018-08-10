МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российское судно Mekhanik Pogodin зашло в Херсонский торговый порт и может быть арестовано. Об этом сообщил в Facebook Борис Бабин, который занимает на Украине должность постпреда президента страны в Крыму.

По его словам, судно было "выявлено и задокументировано" сотрудниками СБУ. Он отметил, что Mekhanik Pogodin принадлежит компании, внесенной в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). При этом Бабин заявил, что берет дело под свой контроль.

"Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся", — подчеркнул он. В комментариях к записи Бабин уточнил, что решения суда об аресте судна пока нет, но до него "никто никуда не денется".

В марте украинские пограничники задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они — граждане России, при этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.