В Белом доме назвали книгу воспоминаний экс-помощницы Трампа ложью

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу подвергла резкой критике книгу воспоминаний бывшей помощницы президента США Дональда Трампа Омаросы Манигол-Ньюман, которую уволили в прошлом году.

"Вместо того, чтобы говорить правду обо всем хорошем, что делает президент Трамп и его администрация, чтобы сделать Америку безопасной и процветающей, эта книга пронизана ложью и ложными обвинениями. Печально, что недовольная бывшая сотрудница Белого дома пытается получить прибыль от этих лживых нападок, и еще хуже, что СМИ теперь дадут ей трибуну, после того, как они не воспринимали ее всерьез, когда она говорила хорошие вещи о президенте во время ее пребывания в администрации", — заявила Сандерс журналистам.

Книга "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" появится в продаже в США 14 августа, но уже сейчас можно сделать предзаказ в онлайн-магазинах. В интервью СМИ Манигол-Ньюман уже пообещала читателям, что в книге она расскажет о многих вещах в Белом доме, которые ее "расстраивали и вызывали неудобство". При этом ряд высказываний экс-помощницы Трампа навели журналистов на подозрения, что во время своей работы она тайно записывала на диктофон главу государства.

В Белом доме при Трампе Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. Она была единственной афроамериканкой в администрации.

В момент увольнения и Трамп, и Сандерс пожелали ей успехов и поблагодарили за работу. Однако в СМИ появилась информация, что из Белого дома ее едва ли не вытолкали взашей. Причиной увольнения называли разногласия с Трампом из-за событий в Шарлоттсвилле в августе 2017 года, где произошли столкновения правых и левых активистов. Президент тогда возложил ответственность за произошедшее на обе стороны, в то время как афроамериканцы в основном винили правых.

Манигол-Ньюман уже работала в Белом доме в офисе вице-президента Альберта Гора в начале 2000-х годов, но занимала там незначительную должность, составляя календарь мероприятий.

Манигол-Ньюман известна главным образом тем, что ее два раза "уволили" из "Подмастерья", где Трамп был ведущим в 2004–2015 годах. Ее много критиковали за конфронтационный стиль в общении, но она заявляла, что это сценаристы шоу обеспечили ей плохую репутацию.

Книга Манигол-Ньюман стала далеко не первой в ряду воспоминаний бывших сотрудников администрации Трампа или журналистов, в которых действующий глава государства предстает в неприглядном свете. Однако были и более лояльные к президенту сочинения, в частности от его бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера.