В Белом доме назвали книгу воспоминаний экс-помощницы Трампа ложью

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу подвергла резкой критике книгу воспоминаний бывшей помощницы президента США Дональда Трампа Омаросы Манигол-Ньюман, которую уволили в прошлом году.
Книга "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" появится в продаже в США 14 августа, но уже сейчас можно сделать предзаказ в онлайн-магазинах. В интервью СМИ Манигол-Ньюман уже пообещала читателям, что в книге она расскажет о многих вещах в Белом доме, которые ее "расстраивали и вызывали неудобство". При этом ряд высказываний экс-помощницы Трампа навели журналистов на подозрения, что во время своей работы она тайно записывала на диктофон главу государства.
В момент увольнения и Трамп, и Сандерс пожелали ей успехов и поблагодарили за работу. Однако в СМИ появилась информация, что из Белого дома ее едва ли не вытолкали взашей. Причиной увольнения называли разногласия с Трампом из-за событий в Шарлоттсвилле в августе 2017 года, где произошли столкновения правых и левых активистов. Президент тогда возложил ответственность за произошедшее на обе стороны, в то время как афроамериканцы в основном винили правых.
Манигол-Ньюман уже работала в Белом доме в офисе вице-президента Альберта Гора в начале 2000-х годов, но занимала там незначительную должность, составляя календарь мероприятий.
Книга Манигол-Ньюман стала далеко не первой в ряду воспоминаний бывших сотрудников администрации Трампа или журналистов, в которых действующий глава государства предстает в неприглядном свете. Однако были и более лояльные к президенту сочинения, в частности от его бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера.