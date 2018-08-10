На Монблане нашил тела трех пропавших итальянских альпинистов

РИМ, 10 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Французские спасатели нашли тела всех трех итальянских альпинистов, несколько дней назад пропавших без вести при восхождении на альпийскую вершину Монблан, заявил РИА Новости представитель горноспасательной службы итальянской области Валле-д'Аоста.

"В пятницу обнаружены три тела, операцию проводили французы со стороны города Шамани", — заявил собеседник агентства.

Команда опытных альпинистов — двое мужчин и женщина — начали восхождение во вторник и с этого момента больше не выходили на связь. Группа из десяти человек, в числе которых шесть итальянских спасателей, в сопровождении вертолета и дрона, была задействована в поисках пропавших. Тело одного из альпинистов, 31-летнего Луки Ломбардини, было найдено в пятницу утром. Он совершал восхождение со своими девушкой и братом, чтобы тем самым отметить свой день рождения. Предположительно, группа отклонилась от маршрута. Тело Ломбардини обнаружено в ущелье на глубине 250 метров.

Это далеко не первый случай гибели альпинистов за летний период. В начале августа сообщалось о гибели на Монблане трех экстремалов.

Монблан — высочайшая гора в Альпах, она относится к Западным Альпам и находится на границе Франции и Италии. Ее высота составляет 4808 метров. Монблан является центром альпинизма, первое упоминание о восхождении на гору датировано 1786 годом.