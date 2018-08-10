Подозреваемый в покушении на Мадуро депутат сделал видеопризнание

МЕХИКО, 10 авг – РИА Новости. Депутат парламента Венесуэлы Хуан Рекесенс, задержанный во вторник за причастность к попытке покушения на президента Николаса Мадуро, сделал видеопризнание, но не в самом покушении, а в помощи в переходе границы для одного из подозреваемых.

Видео было показано журналистам в пятницу министром связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригесом. Согласно записи, о помощи Рекесенса попросил другой депутат Хулио Борхес, которого власти Венесуэлы также обвиняют в подготовке покушения. Сейчас он находится в Колумбии.

"Несколько недель назад со мной на контакт вышел Хулио Борхес, который попросил меня обеспечить проход через границу одного человека из Венесуэлы в Колумбию, Хуана Монастерио, я с ним связался через сообщения, я находился в Сан-Кристобале, еще раз написал Маурисио Хименесу, сотруднику миграционной службы, попросил о помощи, а он немедленно связался с Монастерио, чтобы обеспечить ему проход из Сан-Антонио в Кукуту", — говорит Рекесенс на записи.

При этом он заявил, что лично никогда не общался с Хуаном Монастерио, а только через сообщения. Монастерио упоминается венесуэльскими властями как один из возможных участников покушения на Мадуро.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

Министр Родригес сказал также, что один из взорвавшихся беспилотников якобы был активирован с территории США. "Один из дронов был приведен в действие дистанционно из США", — приводит портал Nacional заявление Родригеса.