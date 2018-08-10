В Киеве предложили создать "санитарную границу" с Россией

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам не стоит ездить на заработки в "отсталую и феодальную" Россию, а между двумя странами нужно создать "санитарную границу".

Ранее Омелян сообщил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. При этом, как считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, прекращение железнодорожного сообщения с Россией негативно отразится на трудовых мигрантах с Украины.

"В первую очередь, речь идет о блокировании пассажирского железнодорожного сообщения. Это наша инициатива, которую мы предлагаем рассмотреть в правительстве в ближайшее время", — сказал Омелян в эфире украинского телеканала "Прямой".

По словам министра, он не понимает, что "украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране". "Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности… В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница", — заявил Омелян.

Он напомнил об инициативе также прекратить автобусное сообщение с РФ. Кроме того, по его словам, возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом и Крымом на повестке дня не стоит.

Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. ФПК после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинёв-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".