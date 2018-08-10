В Киеве предложили создать "санитарную границу" с Россией

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам не стоит ездить на заработки в "отсталую и феодальную" Россию, а между двумя странами нужно создать "санитарную границу".
"В первую очередь, речь идет о блокировании пассажирского железнодорожного сообщения. Это наша инициатива, которую мы предлагаем рассмотреть в правительстве в ближайшее время", — сказал Омелян в эфире украинского телеканала "Прямой".
По словам министра, он не понимает, что "украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране". "Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности… В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница", — заявил Омелян.
Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. ФПК после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинёв-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.