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Обвинения не предъявлены: задержанных по "делу Белта" журналистов отпустили

Сюжет:
Скандал вокруг доступа к новостям Белты (35)
(обновлено: 21:01 10.08.2018)
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© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фотоАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фото
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь

МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Резонансное уголовное дело о несанкционированном доступе к новостной ленте белорусского государственного агентства "Белта", вышедшее в главные новости этой недели в Белоруссии и попавшее на страницы и в эфиры зарубежных СМИ, достигло кульминации. После нескольких дней обысков в редакциях в пятницу из-под стражи вышли последние два задержанных журналиста.

Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина. Архивное фото
© Фото : БелаПАН/Сергей Балай
БелаПАН сообщило, что его главреда отпустили из-под стражи

Как все начиналось

Как рассказала РИА Новости назначенная в апреле этого года на должность гендиректора Белта Ирина Акулович, в агентство пожаловались подписчики, что "испытывают сбои при авторизации" при доступе к закрытым платным услугам. Агентство обратилось за помощью в милицию. По версии следствия, к новостной ленте Белта осуществляли неправомерный доступ "средства массовой информации и лица, которые не были на нее подписаны".

Как пояснила Акулович, такие подключения происходили под чужими паролями "не единожды и не в течение одного года". Глава госагентства уверена, что "речь идет о воровстве информации". При этом она затруднилась ответить на вопрос, каким образом происходила утечка ключей, заметив, что с этим вопросом разбирается следствие.

Офис портала tut.by. Архивное фото
© Фото : TUT.BY/Ольга Шукайло
Главред tut.by отказалась комментировать "дело Белта"
Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил дело по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда". Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Задержания и освобождения

В рамках расследования дела правоохранительные органы Белоруссии провели обыски в издательском доме "Белорусская наука" (государственное предприятие), редакциях ЗАО "БелаПАН" (частное агентство БелаПАН) и ООО "ТутБай Медиа" (портал tut.by), госучреждении "Культура и искусство" (газета "Культура"), ООО "РиэлтБай" (портал о недвижимости realt.by) и ООО "АйТиВи" (кабельный оператор). Кроме того, обыски прошли в домах журналистов. Изъяты техника и винчестеры.

По информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), с 7 по 9 августа процедуру допроса прошли 18 сотрудников СМИ, большинство были отпущены. Однако восемь человек были задержаны и помещены в изолятор. Большинство из них – журналисты портала tut.by (четыре человека, включая главного редактора) и агентства БелаПАН (два сотрудника, включая главного редактора). По данным БАЖ, все эти восемь человек получили статус подозреваемых.

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фото
© Фото : TUT.BY/Ольга Шукайло
Белорусские следователи отпустили из изолятора еще одну сотрудницу tut.by
В четверг вечером СК Белоруссии распространил сообщение, что "добытые доказательства, показания самих подозреваемых… подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела".

При этом в сообщении отмечалось, что главный редактор tut.by Марина Золотова "признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке предприятия Белта". Ее действия квалифицированы по статье "бездействие должностного лица". Эта статья предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

СК также решил освободить из-под стражи проходящих по делу журналистов. Уже в четверг на свободу вышли шесть человек, в пятницу еще двое.

Тайна следствия

Вышедшие из изолятора временного содержания журналисты скупо комментируют ситуацию, они говорят, что дали подписку о неразглашении тайны следствия.

В основном, журналисты благодарят коллег за психологическую поддержку, рассказывают об условиях содержания в изоляторе, комментируют поведение следователей во время допросов и обысков, которое называют корректным.

Основатель портала tut.by Юрий Зиссер. Архивное фото
© Фото : портал TUT.BY
Основатель Tut.by сообщил, что проходит по "делу Белта" как свидетель
От комментариев по поводу причин возникновения "дела Белта" пока отказываются. Так, главный редактор крупнейшего информационного портала Белоруссии tut.by Золотова, в четверг заявила, что хотела бы воздержаться от "опрометчивых суждений" по уголовному делу.

"Это я бы не хотела комментировать… Ситуация большого стресса для большого количества людей. Опрометчивые суждения преждевременны и не нужны", — сказала Золотова встречавшим ее у стен Следственного комитета коллегам.

Последствия для медиасообщества

С одной стороны, "дело Белта" вызвало волну консолидации в журналисткой среде: поддержку задержанным не только высказывали белорусские коллеги, с соответствующими заявлениями выступили ряд международных и иностранных отраслевых союзов. С другой стороны, вновь всплыла тема положения в стране негосударственных и государственных СМИ, причем некоторые сотрудники последних своими резкими комментариями в адрес задержанных только подогрели желание медиаэкспертов порассуждать на тему неравенства на информационном поле.

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фото
© Sputnik / Вера Дашкевич
Дело о краже новостей в Белоруссии: задержаны журналисты, ведутся обыски
Основатель белорусского портала tut.by Юрий Зиссер, который изначально говорил, что в деле политики нет, вечером во вторник изменил мнение. "С утра (во вторник — ред.) политика не была заметна. Однако к концу дня событие получило столь космические масштабы отражения в различных государственных СМИ, совершенно несоразмерные существу дела, что политическая подоплека стала очевидной", — написал Зиссер на своей странице в Facebook.

С заявлениями о необходимости освободить задержанных выступили правозащитные организации. Ряд аккредитованных в Белоруссии западных дипломатов посетили подвергшиеся обыскам редакции. Отпустить задержанных в рамках "дела Белта" журналистов призвали официальный представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хёльтген и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

При этом еще когда события по "делу Белта" набирали обороты, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз попросил не политизировать этот вопрос, отметив, что он относится к компетенции Следственного комитета и является "сугубо правовым".

Между тем наблюдатели с тревогой обращают внимание, что в распоряжении следователей оказались носители информации, включая корпоративную почту и переписку, из редакций, где ранее были проведены обыски.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии у офиса информационного агентства БелаПАН
© Фото : TUT.BY/Надежда Бужан
В офисе белорусского информагентства БелаПАН закончился семичасовой обыск
Директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в беседе с РИА Новости высказал опасение, что речь может идти о поиске дополнительных рычагов влияния на редакционную политику белорусских СМИ в будущем.

В то же время, по его словам, с формальной точки зрения "дело Белта" призвано в будущем технологически и юридически осложнить неавторизованный доступ для редакций негосударственных СМИ к платному контенту госагентства. "Подобный шаг в перспективе направлен на укрепление позиций Белта на белорусском медиарынке как ведущего информагентства и первоисточника", — отметил эксперт.

"В целом, данные шаги (расследование дела о доступе к платной подписке Белта — ред.) соответствуют тренду на ужесточение контроля над информационным пространством со стороны белорусских властей. Однако репутационные издержки для Беларуси на международной арене из-за подобных действий могут стоить гораздо больших потерь, чем нанесенный ущерб от несанкционированного доступа к контенту Белта", — отметил Сивицкий.

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