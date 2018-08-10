Обвинения не предъявлены: задержанных по "делу Белта" журналистов отпустили

МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Резонансное уголовное дело о несанкционированном доступе к новостной ленте белорусского государственного агентства "Белта", вышедшее в главные новости этой недели в Белоруссии и попавшее на страницы и в эфиры зарубежных СМИ, достигло кульминации. После нескольких дней обысков в редакциях в пятницу из-под стражи вышли последние два задержанных журналиста.

Как все начиналось

Как рассказала РИА Новости назначенная в апреле этого года на должность гендиректора Белта Ирина Акулович, в агентство пожаловались подписчики, что "испытывают сбои при авторизации" при доступе к закрытым платным услугам. Агентство обратилось за помощью в милицию. По версии следствия, к новостной ленте Белта осуществляли неправомерный доступ "средства массовой информации и лица, которые не были на нее подписаны".

Как пояснила Акулович, такие подключения происходили под чужими паролями "не единожды и не в течение одного года". Глава госагентства уверена, что "речь идет о воровстве информации". При этом она затруднилась ответить на вопрос, каким образом происходила утечка ключей, заметив, что с этим вопросом разбирается следствие.

Задержания и освобождения

Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил дело по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда". Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

В рамках расследования дела правоохранительные органы Белоруссии провели обыски в издательском доме "Белорусская наука" (государственное предприятие), редакциях ЗАО "БелаПАН" (частное агентство БелаПАН) и ООО "ТутБай Медиа" (портал tut.by), госучреждении "Культура и искусство" (газета "Культура"), ООО "РиэлтБай" (портал о недвижимости realt.by) и ООО "АйТиВи" (кабельный оператор). Кроме того, обыски прошли в домах журналистов. Изъяты техника и винчестеры.

По информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), с 7 по 9 августа процедуру допроса прошли 18 сотрудников СМИ, большинство были отпущены. Однако восемь человек были задержаны и помещены в изолятор. Большинство из них – журналисты портала tut.by (четыре человека, включая главного редактора) и агентства БелаПАН (два сотрудника, включая главного редактора). По данным БАЖ, все эти восемь человек получили статус подозреваемых.

В четверг вечером СК Белоруссии распространил сообщение, что "добытые доказательства, показания самих подозреваемых… подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела".

При этом в сообщении отмечалось, что главный редактор tut.by Марина Золотова "признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке предприятия Белта". Ее действия квалифицированы по статье "бездействие должностного лица". Эта статья предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

СК также решил освободить из-под стражи проходящих по делу журналистов. Уже в четверг на свободу вышли шесть человек, в пятницу еще двое.

Тайна следствия

Вышедшие из изолятора временного содержания журналисты скупо комментируют ситуацию, они говорят, что дали подписку о неразглашении тайны следствия.

В основном, журналисты благодарят коллег за психологическую поддержку, рассказывают об условиях содержания в изоляторе, комментируют поведение следователей во время допросов и обысков, которое называют корректным.

От комментариев по поводу причин возникновения "дела Белта" пока отказываются. Так, главный редактор крупнейшего информационного портала Белоруссии tut.by Золотова, в четверг заявила, что хотела бы воздержаться от "опрометчивых суждений" по уголовному делу.

"Это я бы не хотела комментировать… Ситуация большого стресса для большого количества людей. Опрометчивые суждения преждевременны и не нужны", — сказала Золотова встречавшим ее у стен Следственного комитета коллегам.

Последствия для медиасообщества

С одной стороны, "дело Белта" вызвало волну консолидации в журналисткой среде: поддержку задержанным не только высказывали белорусские коллеги, с соответствующими заявлениями выступили ряд международных и иностранных отраслевых союзов. С другой стороны, вновь всплыла тема положения в стране негосударственных и государственных СМИ, причем некоторые сотрудники последних своими резкими комментариями в адрес задержанных только подогрели желание медиаэкспертов порассуждать на тему неравенства на информационном поле.

Основатель белорусского портала tut.by Юрий Зиссер, который изначально говорил, что в деле политики нет, вечером во вторник изменил мнение. "С утра (во вторник — ред.) политика не была заметна. Однако к концу дня событие получило столь космические масштабы отражения в различных государственных СМИ, совершенно несоразмерные существу дела, что политическая подоплека стала очевидной", — написал Зиссер на своей странице в Facebook

С заявлениями о необходимости освободить задержанных выступили правозащитные организации. Ряд аккредитованных в Белоруссии западных дипломатов посетили подвергшиеся обыскам редакции. Отпустить задержанных в рамках "дела Белта" журналистов призвали официальный представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хёльтген и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

При этом еще когда события по "делу Белта" набирали обороты, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз попросил не политизировать этот вопрос, отметив, что он относится к компетенции Следственного комитета и является "сугубо правовым".

Между тем наблюдатели с тревогой обращают внимание, что в распоряжении следователей оказались носители информации, включая корпоративную почту и переписку, из редакций, где ранее были проведены обыски.

Директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в беседе с РИА Новости высказал опасение, что речь может идти о поиске дополнительных рычагов влияния на редакционную политику белорусских СМИ в будущем.

В то же время, по его словам, с формальной точки зрения "дело Белта" призвано в будущем технологически и юридически осложнить неавторизованный доступ для редакций негосударственных СМИ к платному контенту госагентства. "Подобный шаг в перспективе направлен на укрепление позиций Белта на белорусском медиарынке как ведущего информагентства и первоисточника", — отметил эксперт.

"В целом, данные шаги (расследование дела о доступе к платной подписке Белта — ред.) соответствуют тренду на ужесточение контроля над информационным пространством со стороны белорусских властей. Однако репутационные издержки для Беларуси на международной арене из-за подобных действий могут стоить гораздо больших потерь, чем нанесенный ущерб от несанкционированного доступа к контенту Белта", — отметил Сивицкий.

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