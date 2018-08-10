"Я бы начал молиться": американцев поразили кадры необычных облаков

Облака над Верхним Озером в штате Иллинойс, США. 10 августа 2018

Облака над Верхним Озером в штате Иллинойс, США. 10 августа 2018

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В США засняли необычные облака, напоминающие гигантскую волну. На видеозапись обратили внимание пользователи портала Reddit.

В комментариях отметили, что видео было снято в небольшом городе Анна в южной части штата Иллинойс.

"Беги", — в шутку посоветовал автору видео один из пользователей.

"Я бы начал молиться, хоть и неверующий", — поддержал его другой.

"Нет, это определенно цунами", — поразился еще один комментатор.

Некоторые пользователи при виде облаков вспомнили фильм "Мгла" по повести Стивена Кинга. По поводу природы необычного явления пользователи не пришли к единому мнению, однако некоторые предположили, что на видео попали так называемые валовые облака, образующиеся на границе атмосферных фронтов.