Британец признался в подготовке терактов в центре Лондона

ЛОНДОН, 10 авг – РИА Новости. Британец, подозреваемый в подготовке теракта в центре Лондона, признался в криминальном суде Олд-Бейли, что намеревался совершить теракты в оживленных туристических местах, жертвами которых могли стать порядка 100 человек, передают британские СМИ.

Новообращенный мусульманин 26-летний Льюис Ладлоу признал свою вину, сообщив, что планировал совершить серию терактов на Оксфорд-стрит, у музея Мадам Тюссо, а также у собора Святого Павла. Подозреваемый планировал арендовать автомобиль и въехать в толпу на оживленной улице Оксфорд-стрит.

Полиция наблюдала за Ладлоу с 2010 года, в 2015 году он был арестован за связи с активистами группировки "Исламское государство"*. Однако никаких действий в отношении него тогда не было предпринято.

В марте этого года подозреваемый создал аккаунты в соцсетях, через которые осуществлял финансирование ряда террористических организаций, а также начал подготовку к терактам в Лондоне.

Подозреваемый на время судебного процесса останется под стражей, предположительно до начала ноября.

*Запрещённая в России террористическая организация