Колумбия выходит из Союза южноамериканских наций

МЕХИКО, 10 авг – РИА Новости. Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо объявил в пятницу, что его страна выйдет из Союза южноамериканских наций (Унасур), созданного в свое время как определенный противовес Организации американских государств (ОАГ).

"Нужно перезапустить работу ОАГ. Мы будем проводить новую политику границ, новую политику в миграционной сфере, будем реализовывать ее активно, мы выйдем из Унасур", – заявил Ольмес на пресс-конференции в Боготе.

Унасур — региональная политическая и экономическая организация стран Южной Америки, созданная в 2004 году на основе двух крупных интеграционных объединений региона: Южноамериканского общего рынка (Меркосур) и Андского сообщества.