Пентагон намерен разработать альтернативу GPS

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США намерены развивать альтернативные системы глобального позиционирования и навигации на случай подавления действующей спутниковой системы глобального позиционирования (GPS), следует из отчета Пентагона о перспективах развития космических сил страны.
"Усилия министерства (обороны) по развитию (космического) потенциала будут сосредоточены на … альтернативных (системах) позиционирования, навигации и определения по времени в условиях подавления GPS", — говорится в документе.
В Пентагоне ранее не раз выражали обеспокоенность возможными действиями России и Китая по уничтожению или подавлению американской системы GPS на фоне того, что эти две страны уже используют собственные системы глобальной навигации, в том числе и в военных целях. В отчете не уточняется, какие системы и в какие сроки могут быть разработаны в качестве альтернативы GPS.
Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС. Оно поступит в конгресс в начале следующего года как часть предложений по бюджету администрации Трампа на 2020 год.