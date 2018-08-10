Пентагон намерен разработать альтернативу GPS

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США намерены развивать альтернативные системы глобального позиционирования и навигации на случай подавления действующей спутниковой системы глобального позиционирования (GPS), следует из отчета Пентагона о перспективах развития космических сил страны.

В четверг вице-президент США Майк Пенс объявил, что создание военного министерства по космосу планируется к 2020 году (наряду с действующими министерством ВВС и министерством ВМС). Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

"Усилия министерства (обороны) по развитию (космического) потенциала будут сосредоточены на … альтернативных (системах) позиционирования, навигации и определения по времени в условиях подавления GPS", — говорится в документе.

В Пентагоне ранее не раз выражали обеспокоенность возможными действиями России и Китая по уничтожению или подавлению американской системы GPS на фоне того, что эти две страны уже используют собственные системы глобальной навигации, в том числе и в военных целях. В отчете не уточняется, какие системы и в какие сроки могут быть разработаны в качестве альтернативы GPS.

Документ также предполагает создание четырех подразделений в рамках космических сил США. К ним относятся новое боевое командование, объединенное агентство по закупкам спутников для использования в военных целях и боевой состав ВКС, агентство по космическому развитию и силы космических операций.

Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС. Оно поступит в конгресс в начале следующего года как часть предложений по бюджету администрации Трампа на 2020 год.