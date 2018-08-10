В США назвали американские подлодки "самыми могущественными на планете"

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Подводные силы США остаются "самыми мощными и устрашающими на планете", а большинство их встреч с российскими военными носят "безопасный и профессиональный характер", заявили РИА Новости в пресс-службе 6-го флота США.

Ранее "Известия" сообщили, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время весеннего похода в Средиземном море обнаружил американскую подлодку типа "Огайо", российские военные более двух часов преследовали и держали ее на прицеле. Экипаж фрегата записал основные обновленные параметры субмарины, которые расшифруют и присоединят к акустическому портрету подлодки.

"Мне нечего сообщить по этой публикации. Наши подводные силы остаются самыми мощными и устрашающими на планете", — сказал представитель 6-го флота США Кайл Рэйнс.

"Самолеты и корабли ВМС США регулярно сталкиваются с российскими военными в международном воздушном и морском пространстве, и большинство таких встреч безопасны и профессиональны", — добавил он.