В ДНР сообщили о четырех погибших за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли и 11 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 3 по 9 августа 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 11 человек, из которых девять военнослужащих… Погибли четыре военнослужащих республики ", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 106 человек, ранения получили 217. Всего с начала конфликта погибли 4673 человека, в том числе 78 детей.