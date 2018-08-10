ЕК выделит шесть миллионов евро на управление потоками мигрантов в БиГ

БРЮССЕЛЬ, 10 авг — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия выделит 6 миллионов евро в целях управления потоками мигрантов в Боснии и Герцеговине, говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия одобрила в пятницу выделение "6 миллионов евро на поддержку Боснии и Герцеговине в процессе управления потоками миграции", сказано в релизе.

Эти средства пойдут на расширение возможностей страны по идентификации и регистрации граждан третьих стран, которые пересекают границы БиГ, а также по размещению и оказанию базовых услуг беженцам. Помимо этого, деньги должны будут послужить укреплению пограничного контроля, сообщает ЕК.

Еврокомиссия с 2007 года оказывает БиГ поддержку в сфере миграции и управления границами, ее объем составил 24,6 миллиона евро.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.