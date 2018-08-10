"Черная дыра": в Сети высмеяли команду Трампа за логотипы космических войск

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли варианты логотипа военно-космических войск США, за которые команда Трампа предложила проголосовать сторонникам американского президента.

JUST IN: Trump campaign unveils possible logos for Space Force merch https://t.co/kkNZIzQ9jQ pic.twitter.com/s2Z1UeU1aS — The Hill (@thehill) 9 августа 2018 г.

Издание The Hill опубликовало шесть вариантов эмблемы, один из которых планируется разместить на сувенирной продукции кампании Трампа. Правда, многим не понравились ни логотипы, ни сама идея создания шестого рода вооруженных сил США.

"Девиз: черная дыра, в которую улетают ваши деньги", — подписал свой вариант @mcspocky.

Кое-кто обратил внимание на схожесть одного из предложенных вариантов с эмблемой NASA.

"Этот логотип космических войск — какое-то советское NASA", — написал @thekevincurry.

So this space force logo is just soviet NASA. #SpaceFarce pic.twitter.com/K5NwWGUcIj — Kevin Curry (@thekevincurry) 10 августа 2018 г.

Многие предложили варианты, в которых заменой одной буквы превратили "космические войска" в "комические".

"Голосую за такой вариант", — отметил @Stupor_Nova.

"Сошлись на вот этой", — написал @Tann_Matt.

They decided on this one. pic.twitter.com/xJpWtTt3fQ — Tan Matt (@Tann_Matt) 9 августа 2018 г.

Досталось и президенту США: кто-то, например, "привязал" его к ракете, сопроводив девизом "Давайте запустим его на Солнце".

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что к 2020 году планируется создать военное министерство по космосу. Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС.