На Украине число погибших в ДТП с маршруткой возросло до шести человек

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Число погибших в результате ДТП c маршруткой в Запорожской области возросло до шести, еще человек 12 пострадали, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на Госслужбу по ЧС передавало, что в результате столкновения маршрутки и грузовика в Запорожской области в пятницу погибли пять человек.

"В настоящее время имеется информация о шести погибших, из которых пять — несовершеннолетние. Травмированы в результате ДТП 12 человек", — сообщила пресс-служба со ссылкой на замглавы Нацполиции Александра Фацевича.

По данным полиции, во время аварии в салоне микроавтобуса находились около 20 пассажиров. С водителем маршрутного такси проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Вместе с тем госслужба Украины по ЧС на своем сайте сообщает о пяти погибших и 15 пострадавших. "По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, из них четыре ребенка, пострадали 15 человек, из них один ребенок", — говорится в сообщении.