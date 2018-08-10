Греческая оппозиция потребовала полной информации об отношениях с Россией

Человек с греческим флагом на площади Синтагма в Афинах. Архивное фото

Человек с греческим флагом на площади Синтагма в Афинах. Архивное фото

АФИНЫ, 10 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Крупнейшая в Греции оппозиционная партия "Новая демократия" обеспокоена ухудшением отношений с Россией и требует от правительства представить в парламенте полную информацию о последних событиях в отношениях между двумя странами, заявил руководитель отдела внешней политики партии Йоргос Кумуцакос.

"Поддержание дружественных и продуктивных отношений с Россией – вневременной выбор греческой внешней политики. Само собой разумеется, что каждая страна должна уважать суверенитет друг друга и избегать любого участия в его внутренних делах. Мы с большой озабоченностью отмечаем негативные события последнего времени, которые дошли даже до неприемлемого упоминания премьер-министром России "Турецкой республики Северного Кипра", — говорится в заявлении Кумуцакоса.

Премьер России Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсант" в связи с годовщиной войны 2008 года в Южной Осетии заявил, что прием Грузии в НАТО "может спровоцировать страшный конфликт", и сказал, что так же "можно, например, и Косово принять в Североатлантический альянс, можно, например, Республику Северного Кипра принять в Североатлантический альянс", но это не улучшит ситуацию в мире.

"Новая демократия" заявила, что "травму в греко-российских отношениях необходимо исцелить как можно быстрее продуманными, трезвыми, а не импульсивными действиями".

"Новая демократия" настаивает на требовании к правительству предоставить парламенту полную информацию о последних событиях в греко-российских отношениях", — заявил Кумуцакос.

МИД Греции в пятницу выпустил заявление в связи с ответными мерами России на высылку российских дипломатов. Греческий МИД назвал Россию "товарищем Турции по оружию", заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике. Афины назвали ответные меры Москвы "произвольными и мстительными".

Греческие СМИ сообщили 11 июля, что Греция высылает двух российских дипломатов и запретила въезд в страну двум гражданам России. Согласно публикации, Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности. Москва отвергла все эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.