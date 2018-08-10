СК Белоруссии освободил еще одного журналиста, задержанного по "делу Белта"

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии принял решение освободить из-под стражи еще одного журналиста, задержанного по "делу Белта, фрилансера Павла Быковского, заявили РИА Новости в ведомстве.

"После проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу о несанкционированном доступе к информации следователями принято решение об освобождении Павла Быковского", — сказал представитель ведомства.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информационного агентства БелаПАН, ряд их сотрудников были задержаны.

В четверг СК Белоруссии сообщил, что принято решение об освобождении проходящих по делу журналистов. На свободу вышли четыре сотрудницы tut.by и редактор интернет-версии газеты "Белорусы и рынок". Кроме того, из изолятора временного содержания отпустили сотрудницу агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову.