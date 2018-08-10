В Бухаресте проходит массовый митинг против правительства

КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. Представители румынской диаспоры и граждане страны из разных уездов собираются в Бухаресте на площади Победы, чтобы протестовать против действующего правительства, сообщает Agerpres.
Изначально организатором протеста выступила Федерация румынских соотечественников, но позже руководство организации отказалось брать на себя ответственность за мероприятие. Пресс-служба мэрии Бухареста сообщает, что одобрила разрешение на проведение "митинга с миллионом участников" и приняла меры повышенной безопасности — площадь окружена заборами и сотрудниками румынской жандармерии.
Всего у протестующих свыше 20 требований. Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, области сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.