Экс-соратник Ципраса ответил на слова МИД Греции по российским дипломатам

АФИНЫ, 10 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Бывший соратник премьера Греции Алексиса Ципраса, лидер партии "Народное единство" Панайотис Лафазанис назвал заявление МИД Греции по поводу высылки дипломатов из РФ "антироссийским манифестом, который хоронит греко-российские отношения и ставит под смертельную угрозу безопасность страны".

МИД Греции в пятницу выпустил заявление в связи с ответными мерами России на высылку российских дипломатов. Греческий МИД назвал Россию "товарищем Турции по оружию", заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике. Афины назвали ответные меры Москвы "произвольными и мстительными".

Заявление МИД в отношении высылки греческих дипломатов из Москвы превосходит все разумные меры и логику и представляет собой неприемлемый антироссийский пасквиль, говорится в заявлении Лафазаниса, поступившем в РИА Новости.

"Я не знаю, взяло ли правительство Ципраса-Котзиас на себя неблагодарную и беспрецедентную миссии прервать, по сути, любые отношения с Россией и играть роль Украины на юге (Европы – ред.), в соответствии с обязанностью, которую возложил на Грецию архитектор неофашистского антироссийского переворота в Киеве в феврале 2014 года и сующий свой нос в чужие дела США в Афинах (Джеффри) Пайетт (посол США в Греции, бывший посол США на Украине – ред.)", — заявил Лафазанис.

По его мнению, правительство проводит абсолютно безответственную политику наиболее реакционных антироссийских кругов США, ставит под прямую угрозу, если даже не подрывает фатально национальные интересы и безопасность Греции и Кипра, в то же время непреднамеренно подталкивая Россию в сторону Турции.

"В интересах Греции развитие хороших отношений с Россией", — считает Лафазанис, возглавлявший в 2015 году министерство энергетики Греции.

Заявление МИДа Греции стало главной темой греческих СМИ, которые отмечают его антироссийский характер. СМИ особо выделяют два момента в заявлении министерства – что "Россия является товарищем Турции по оружию" и характеристику российского ответа как "произвольного и мстительного".

СМИ отмечают, что Греция впервые упоминает о сотрудничестве России с Турцией. Ситуацию в двусторонних отношениях журналисты называют "дипломатическим кризисом", "холодной войной", заявление МИДа – "атакой на Москву", "гневным ответом", "ультиматумом". По мнению обозревателей, МИД углубляет противостояние между Афинами и Москвой.