ВСУ 25 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 320 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За минувшую неделю украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 321 различных боеприпасов", — заявил Филипоненко на брифинге.

Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе девяти населенных пунктов. По данным Народной милиции, огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия.