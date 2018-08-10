В Донецкой области обнаружили склад оружия

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Полицейские обнаружили тайник с оружием в одном из зданий поселка Каменск Донецкой области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По данным полиции, во время обыска полицейские обнаружили более 500 патронов различного калибра, три танковых ствола крупнокалиберного пулемета Владимирова, четыре винтовки и четыре пакета бездымного пороха.

"Все изъятое в ходе обыска направлено на экспертизу, а владелец незаконных предметов и веществ устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", — говорится в сообщении.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.