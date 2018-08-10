Эстонские военные после пожара возобновили поиски упавшей ракеты

ТАЛЛИН, 10 авг — РИА Новости. Эстонские военные возобновили поиски упавшей ракеты, случайно запущенной испанским истребителем, после ликвидации пожара, возникшего на предполагаемом месте ее падения, сообщила в пятницу пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла. Ранее спасатели сообщили, что пожар, к тушению которого приступили в среду вечером, потушен. Горел торфяник. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

"Эксперты возобновили поиски с участием специальной и тяжелой техники. В них также принимают участие военнослужащие Первой пехотной бригады, ВВС, Спасательный департамент, полиция безопасности и военнослужащие ВВС Испании. Силы обороны будут информировать общественность о результатах поиска", — говорится в сообщении пресс-службы.

В среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге сообщил, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу, со следами произошедшего взрыва. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.