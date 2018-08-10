Звезду "Бегущего по лезвию" разыскивают по делу о краже, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка разыскивает актрису Шон Янг, сыгравшую одну из главных ролей в культовом фильме "Бегущий по лезвию" 1982 года, чтобы допросить ее по делу о краже, сообщает портал TMZ.
Сообщается, что грабители ворвались в магазин и украли два ноутбука Apple и программное оборудование для видеопроизводства на сумму около 12 тысяч долларов. По информации портала, актриса раньше работала в этом магазине, но была уволена уже довольно давно.
Сама Янг и ее представители пока не дали комментариев относительно инцидента.