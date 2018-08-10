Надувная или из пластика? В Сети высмеяли украинскую САУ "Богдана"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли новую украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Фотографии "новинки" опубликовал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook.
Снимки вызвали бурное обсуждение. В частности, пользователи надеялись, что "Богдана" получит боевую часть от польской САУ "Краб", и предположили, что Киев посчитал такой проект слишком дорогим.
"Богдана" целиком дешевле, чем одна башня "Краба", — отметил Маркус Рэйнер.
Кроме того, в комментариях раскритиковали колесную базу новинки, а также защищенность кабины и механизм заряжания.
"Наверное, я пессимист и ставлю диагнозы по фото, но пока выглядит как замах на рубль — удар на копейку", — заключил Андрей Кадькаленко.
"В единственном экземпляре, из пластика?" — поиронизировал Дмитро Охота.
"Машина надувная, и вон траву даже покрасили", — добавил Андрей Кадькаленко.
"Это три де графика, в фотошопе нарисованная", — заключил Александр Симилетов.