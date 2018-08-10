Москалькова и Денисова поставят перед властями вопрос о возвращении моряков

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела телефонный разговор с омбудсменом Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, в ходе которого они договорились поставить перед властями двух стран вопрос о выработке правовой формы для решения вопроса о возможном возвращении домой задержанных моряков судна "Норд" и судна ЯМК-0041.

Ранее Денисова заявила, что договорилась с российской коллегой Татьяной Москальковой о предоставлении помощи задержанным морякам судна из РФ "Норд" и украинского "ЯМК-0041".

"Помощь заключается в возвращении их на родину. В компетенции омбудсмена поставить перед органами власти вопрос о возвращении и выработке механизма… Вопрос стоит о выработке правовой формы для решения вопроса о возможном возвращении их в семьи, в место их постоянного проживания", — рассказала Москалькова РИА Новости.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, при этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.