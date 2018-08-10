Глава МВД Италии отменил определения "родитель 1" и "родитель 2" в анкетах

РИМ, 10 авг – РИА Новости. Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Салвини распорядился вернуть в официальные анкеты ведомства традиционные графы "отец" и "мать" вместо недавно заменивших их "родитель 1" и "родитель 2".

Об этом глава МВД сам сообщил в интервью итальянскому католическому интернет-изданию La Nuova Bussola Quotidiana

"На прошлой неделе мне доложили, что в размещенных на сайте МВД анкетах, которые надо заполнить для получения электронного удостоверения личности, значилось "родитель 1" и "родитель 2". Я немедленно дал указание восстановить определения "мать" и "отец". Это небольшой шаг, небольшой сигнал, тем не менее я сделаю все, что в силах министра внутренних дел и что предусмотрено конституцией", — заявил Салвини.

Министр подчеркнул, что будет использовать все свои полномочия для того, чтобы защитить "естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной".

Определения "родитель 1" и "родитель 2" появились в итальянских официальных документах после того, как на Апеннинах начали регистрировать детей гомосексуальных пар.

В апреле этого года мэр Турина Кьяра Аппендино официально зарегистрировала ребенка, родителями которого по документам были две матери. Этот случай стал первым в истории Италии, поскольку ранее местные власти регистрировали приемных или биологических детей гомосексуальных пар только по решению суда.

Кроме того, в коммунальной службе Турина по учету населения тогда же были зарегистрированы еще трое детей, родившихся за границей. Это были двое близнецов, родителями которых значились двое мужчин, и ребенок, появившийся у пары лесбиянок.

В июле 2014 года суд Рима по делам несовершеннолетних впервые в истории Италии разрешил одной из супруг в браке двух лесбиянок усыновить биологическую дочь другой партнерши. Брак они зарегистрировали за пределами страны и вместе воспитывали пятилетнюю девочку.

В Италии в отличие от многих стран ЕС однополые браки не разрешены законом. В июле 2015 года Европейский суд по правам человека постановил, что власти Италии должны признать союзы между людьми одного пола. В документе отмечается, что гражданский союз был бы "наиболее подходящим" способом признания отношений гомосексуальных пар. В январе 2017 года Верховный Кассационный суд Италии впервые признал законным однополый брак, официально заключенный итальянцами за рубежом.