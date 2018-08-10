Россия призвала расследовать гибель мирных жителей в Йемене

Подготовка могил для детей, погибших после авиаудара Коалиции во главе с Саудовской Аравией по городу Саада, удерживаемом мятежниками-хуситами. 10 августа 2018

Подготовка могил для детей, погибших после авиаудара Коалиции во главе с Саудовской Аравией по городу Саада, удерживаемом мятежниками-хуситами. 10 августа 2018

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Москва обеспокоена сообщениями о гибели мирных жителей в Йемене и отмечает необходимость тщательного расследования таких трагедий, сообщил МИД РФ.

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что по меньшей мере 50 человек погибли, 77 пострадали при обстреле автобуса в йеменском городе Саада в четверг. Большинство жертв — дети.

"В Москве глубоко обеспокоены тем, что в результате непрекращающегося вооруженного конфликта в Йемене продолжают гибнуть мирные люди… В связи с этими трагическими инцидентами акцентируем необходимость проведения тщательного и всестороннего расследования. Виновные в гибели и ранении ни в чем не повинных людей должны быть привлечены к ответственности", — заявил МИД.

Министерство также призвало стороны конфликта в Йемене "к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, принятию неотложных мер, которые позволили бы избежать подобных трагедий в будущем".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.