В посольстве России заявили о давлении на следствие по инциденту в Солсбери

ЛОНДОН, 10 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Бездоказательные заявления британских властей, а также антироссийские санкции США оказывают давление на ведущееся следствие по инциденту в Солсбери, заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Отвечая на вопрос о намерении США ввести очередные антироссийские санкции, представитель посольства отметил, что США, как и в случае с высылкой дипломатов, пришли официальному Лондону на помощь в ситуации, когда британские власти не могут предъявить ни России, ни международной общественности никаких доказательств обвинений по инциденту в Солсбери.

"Заявления британских властей о причастности России к инциденту в Солсбери, а также американские санкции без каких-либо доказательств являются оказанием грубого давления на ведущееся следствие по инциденту в Солсбери", — сказал он.

По его словам, "США исчерпали предлоги для введения все новых санкций против России". "В ход идут уже отсылки на засекреченную информацию, которую никто и никогда не сможет проверить или публично предъявить в суде", — отметили в посольстве РФ.

Российская сторона считает, что заявления британских властей о причастности России к инциденту в Солсбери, а также американские санкции без каких-либо доказательств "являются оказанием грубого давления на ведущееся следствие по инциденту в Солсбери".

"Возможно, именно поэтому общественность не знает о его результатах, так как ход расследования может расходиться с политическими заявлениями Великобритании и США", — предположил представитель российской дипмиссии.

Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг назвал незаконной и неприемлемой увязку новых антироссийских санкций США с инцидентом в британском Солсбери. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге действия США в отношении России, назвала надуманным предлог для новых санкций. Россия обещает зеркальный ответ на санкции, отметила она.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.