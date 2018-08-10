ГПУ обжалует решение о прекращении дела против мэра Харькова

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Украинская прокуратура намерена обжаловать решение суда, прекратившего уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года, заявил в пятницу начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
"Прокуратура намерена обжаловать решение Киевского районного суда Полтавы, который постановил закрыть уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников", — сообщил Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина". Других подробностей он не сообщил.
Согласно решению суда, постановление о прекращении дела можно обжаловать в апелляционной инстанции в течение семи дней.
В конце февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот, новые власти возложили ответственность за все инциденты, произошедшие в ходе "евромайдана", на бывшее руководство страны. Были заведены уголовные дела в отношении ряда чиновников, а спецподразделение милиции "Беркут" было распущено.