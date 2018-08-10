Путин обсудил с Совбезом новые санкции США

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему новых санкций со стороны США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Участники совещания отметили, что подобные действия Вашингтона полностью противоречат международному праву.

Во встрече приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Новые санкции против России

На этой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери".

Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения — "категорически неприемлемой". Как заявил премьер Дмитрий Медведев, дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

Кроме того, на прошлой неделе в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.