Во время шторма в Грузии туриста из России унесло в море

ТБИЛИСИ, 10 авг – РИА Новости. В городе Поти у побережья Малтакви в море ищут мужчину, сообщает Sputnik Грузия.

О том, что молодой человек пропал в шторм, спасателям рассказала девушка, которую удалось вывести на берег.

Как уточнили Sputnik в Службе по управлению чрезвычайным ситуациям, оба туриста являются гражданами России.

Из-за шторма купание на побережье сейчас запрещено. Высота волн может достигать от 1,5 до 3 метров. На всех спасательных башнях установлены красные флаги. Спасатели призывают отдыхающих обращать внимание на запрещающие знаки, а также соблюдать правила безопасности.

В этом году в Грузии на Черном море и на крупных водоемах усилены меры безопасности, на побережье постоянно дежурят спасатели. В период с 1 июня по 1 августа в водоемах Грузии утонули 39 человек, спасти удалось 192.

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