КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что договорилась с российской коллегой Татьяной Москальковой о предоставлении помощи задержанным морякам судна из РФ "Норд" и украинского "ЯМК-0041".

"Состоялся телефонный разговор с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг моряков судов "Норд" и ЯМК — 0041. Договорились о предоставлении им помощи", — написала Денисова в пятницу в Facebook.

Другие подробности она не приводит.

Ранее Денисова предложила президенту Украины Петру Порошенко рассмотреть возможность обмена моряков судна "Норд" на членов экипажа судна "ЯМК-0041". Глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам, что считает предложение Денисовой допустимым.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, при этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.