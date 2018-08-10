Испания не будет менять пилотов миссии НАТО из-за запуска ракеты в Эстонии

МАДРИД, 10 авг — РИА Новости, Елена Шестернина. Министерство обороны Испании не будет менять состав своей миссии на военно-воздушной базе Зокняй в Литве из-за инцидента со случайным пуском ракеты истребителем в воздушном пространстве Эстонии.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и, предположительно, упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла. Пилоты ВВС Испании отстранены от полетов над странами Балтии.

"Состав нынешнего испанского отряда, размещенного в Литве, самолеты и составы экипажей не будут меняться до окончания их миссии", — заявили РИА Новости в Минобороны Испании.

Там добавили, что находящиеся в Литве самолеты — в распоряжении альянса и программу полетов определяет НАТО.

В министерстве не стали давать предварительную оценку возможных причин инцидента. "Начато расследование для выяснения причин этого инцидента, пока расследование продолжается, и предварительных результатов нет", — добавил источник в министерстве.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Эстонская авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в телефонном разговоре с эстонским коллегой Юри Луйком выразила сожаление в связи с инцидентом.

В настоящее время в миссии участвуют истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon, Португалии F-16 и Франции Mirage 2000. Испанцы и португальцы дислоцированы на авиабазе Зокняй, французы размещены на авиабазе Эмари под Таллином. Шесть испанских самолетов подразделения "Vilkas" Bap-47 расквартированы на базе в Литве с мая. Их миссия должна продлиться четыре месяца.