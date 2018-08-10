КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что вопрос введения миротворцев в Донбасс нужно обсуждать с Россией, сообщается в пятницу на сайте МВД Украины.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Варченко напомнил, что для миротворческой миссии необходимо решение Совета безопасности ООН, и РФ входит в пятерку постоянных членов. "Для миротворческой миссии необходимо решение Совета безопасности ООН. А там, среди пяти постоянных членов Россия", — сказал советник министра, слова которого приводит сайт МВД. Он отметил, что поэтому "договариваться в части того, что мы готовы на эту операцию, надо и с ней".

Варченко отметил, что на практике для подготовки миротворческой миссии необходимо полгода, поэтому в Донбассе миротворцы могут появиться уже в 2019 году. Он отметил, что возвращение неподконтрольных территорий — это путь компромисса, когда миротворческие миссии сочетаются с военными действиями.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Минские соглашения в части безопасности невозможно выполнить без размещения миротворческой миссии в Донбассе. Экс-президент Украины Леонид Кучма полагает, что процесс ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс может занять несколько лет. По его словам, только согласование Совбеза ООН о направлении миротворцев в Донбасс продлится до конца года, "а потом надо найти деньги, надо найти людей, кто сюда поедет, а потом каждые полгода менять их… это настолько длительная процедура, что я не знаю, выдержим или нет".