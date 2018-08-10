В афганском Газни более 15 человек погибли в столкновении с талибами*

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. По меньшей мере 14 сотрудников сил безопасности и два мирных жителя погибли в результате столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с правительственными силами Афганистана в городе Газни, сообщает агентство Пажвак.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе сообщил, что талибы* начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. В заявлении талибов* говорится, что их отряды с нескольких направлений пытаются войти в город – административный центр одноименной провинции. Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками была перекрыта.

По данным агентства Пажвак, также в результате ожесточенных боев ранения получили 25 силовиков и 15 мирных жителей.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России