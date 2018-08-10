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В мире

МИД Греции назвал ответ России на высылку дипломатов необоснованным

(обновлено: 14:02 10.08.2018)
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© Официальный сайт Министерства иностранных дел ГрецииМинистерство иностранных дел Греции. Архивное фотоМинистерство иностранных дел Греции. Архивное фото
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции

АФИНЫ, 10 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. МИД Греции охарактеризовал как необоснованный ответ Москвы на высылку российских дипломатов и вновь обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела.

Греческий флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Лавров прокомментировал высылку Грецией российских дипломатов
В заявлении МИД говорится, что Греция как суверенное государство с долгой историей требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной. "В этом контексте она выступает за дружескую политику сосуществования с Россией. Большой страной с сильным присутствием в европейских делах", — говорится в заявлении.

"Россия на данный момент показывает, что, похоже, не может понять позиции принципов внешней политики Греции. С тех пор, как она сражалась в качестве партнера в оружии Турции и предоставляла ей ряд средств безопасности, она неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. Это показывает, что она не осознаёт, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике", — заявил МИД.

В этом контексте МИД Греции рассматривает ответные действия России по высылке сотрудников греческого посольства в Москве. "Решение МИД России не было основано на таких данных, как действия греческой стороны, основанный на конкретных доказательствах незаконной деятельности российских чиновников и граждан в стране. Напротив, решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано", — утверждает греческий МИД.

У здания посольства Греции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Источник: Греция не хотела утечки информации о дипконфликте с Россией
"Мы хотим напомнить нашим российским друзьям, что ни одна страна в мире не потерпит попыток: а) подкупить правительственных чиновников; б) подорвать внешнюю политику и в) вмешательства во внутренние дела страны",- заявил МИД, по утверждению которого Греция приняла меры, только получив доказательства вмешательства. "Кроме того, она (Греция) никогда не вмешивалась и не пыталась вмешиваться во внутренние дела России", — говорится в заявлении. МИД отметил, что есть часть россиян, "к счастью, меньшинство", которые думают, что могут переехать в Грецию, не соблюдая законы и правила и даже угрожая.

МИД Греции заявил, что попытка навязать стране присутствие "Императорского Православного Палестинского общества" направлена на разделение патриархов Ближнего Востока. В МИД добавили, что на меры, принятые руководством МИД России, Греция ответит терпением и трезвостью.

Греческая газета "Катемирини" 11 июля со ссылкой на свои источники сообщила, что правительство Греции высылает двух российских дипломатов и запретило въезд в страну еще двум россиянам. По утверждению газеты, власти обвиняли россиян во вмешательстве во внутренние дела страны и в действиях, подрывающих национальную безопасность. Москва отвергла все эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа. Российская сторона обещала принять зеркальные меры — "симметричные, пропорциональные, адекватные". О них было объявлено 6 августа послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
николай богомолов
может еще пару выслать? чтобы дошло до греков, что это всегда так!
может ли МИД Греции внести в ЦБ РФ залог в 10млрд долларов СШП на случай выявления греческих шпиёнов и иных подрывных элементов сред греческих дипломатов в России?
13:18
10.08.2018
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