В ООН назвали число мирных жителей, погибших за 3,5 года конфликта в Йемене

ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 6,5 тысячи мирных жителей погибли и более 10 тысяч получили ранения с начала эскалации конфликта в Йемене 26 марта 2015 года, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

"За период с 26 марта 2015 года по 9 августа 2018 года наш офис зафиксировал 17062 пострадавших мирных жителя. Из них 6592 человека скончались, а 10470 получили ранения. Большинство людей пострадали из-за авиаударов международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией", — сказала она.

Тросселл подчеркнула, что эти цифры не включают в себя пострадавших в результате авиаудара по автобусу в городе Саада на северо-западе Йемена, который произошел накануне. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что число погибших мирных жителей в йеменском городе Саада достигло 50 человек, 77 получили ранения. Большинство жертв были детьми.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.