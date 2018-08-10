В Испании отменили более 80 рейсов из-за забастовки пилотов Ryanair

МАДРИД, 10 авг — РИА Новости. Восемьдесят два рейса отменены в Испании из-за проходящей в ряде европейских стран забастовки пилотов ирландской авиакомпании Ryanair.

Большая часть отмененных в Испании рейсов — из и в Германию. Главными пострадавшими стали немецкие туристы, которые собирались отдыхать или отдыхают на испанских курортах Аликанте и Балеарских островов.

В пятницу не летают регулярные рейсы в аэропорты Тенерифе Сур, Гран-Канария, Мадрид, Барселона, Жирона, Аликанте, Малага, Севилья, Пальма, Ибица, Альмерия, Херес, Сантандер, Витория и Сарагоса.

В общей сложности в результате забастовки около 14 тысяч человек не смогут прилететь или вылететь из Испании на самолетах этой авиакомпании.

В забастовке участвуют летчики Ryanair в Бельгии, Ирландии, Германии, Нидерландах и Швеции. Они требуют улучшения условий и оплаты труда. В общей сложности отменены 396 рейсов, из них 20 в Ирландии, 22 в Швеции, 104 в Бельгии, 250 в Германии. Число пострадавших пассажиров составит 70 тысяч человек. В Голландии нет отмененных рейсов, заявили РИА Новости в авиакомпании.

Акция должна завершится в 02.59 (03.59 мск) субботы. Пилоты требуют повышения оклада, в настоящее время их заработная плата рассчитывается на основании летных часов.

Забастовка бортпроводников авиакомпании Ryanair 25 июля проходила в Испании, Бельгии, Италии и Португалии, 26 июля — в Испании, Бельгии и Португалии. Были отменены около 600 рейсов в Европе, только в Испании — 400.